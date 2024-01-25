Сотрудников полиции в Астане освободили от должности после видео в Сети

Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press. Судя по кадрам, трое полицейских заходят в лифт, в руках одного из них бутылка. В публикации говорится, что стражи порядка находились в нетрезвом состоянии.
Инцидент в своем официальном Facebook-аккаунте (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) прокомментировал начальник Департамента полиции Астаны Марат Тулебаев.
«Касательно видео с участием сотрудников ДП столицы, размещенного в социальных сетях и Telegram-каналах, сообщаю следующее: столичным департаментом полиции проведено служебное расследование. Сотрудники освобождены от занимаемых должностей», — сообщил он.