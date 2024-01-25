Над Белгородской областью силы ПВО сбили два украинских реактивных снаряда

«Сегодня около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда над территорией Белгородской области.
Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что цели были сбиты над селом Красный Куток, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.