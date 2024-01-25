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Над Белгородской областью силы ПВО сбили два украинских реактивных снаряда

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, киевская попытка совершить террористическую атаку пресечена, сообщили в четверг в Минобороны России.
Источник: © РИА Новости

«Сегодня около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда над территорией Белгородской области.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что цели были сбиты над селом Красный Куток, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.