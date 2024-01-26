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15 дней поисков: тело заблудившегося мужчины нашли в Атырауской области

Более двух недель шли поиски заблудившегося 9 января жителя Атырауской области. Его тело поисковики нашли около местного кладбища, где он в день исчезновения и заблудился, сообщает Zakon.kz.
15 дней поисков: тело заблудившегося мужчины нашли в Атырауской области
Источник: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

39-летний житель Жылыойского района пропал без вести 9 января вечером. Он вышел из дома в неизвестном направлении, но позднее позвонил матери и сообщил, что заблудился в районе местного кладбища, пишет АкЖайык.

Поиски мужчины продолжались 15 дней. Его тело нашли недалеко от того места, о котором он и сообщил матери в телефонном разговоре, рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Накануне стало известно, что спасатели Восточно-Казахстанской области ищут тело замерзшего насмерть мужчины, который попал в снежную бурю и заблудился.