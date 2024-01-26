15 дней поисков: тело заблудившегося мужчины нашли в Атырауской области

Более двух недель шли поиски заблудившегося 9 января жителя Атырауской области. Его тело поисковики нашли около местного кладбища, где он в день исчезновения и заблудился, сообщает Zakon.kz.