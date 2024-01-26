В Словакии прошли антиправительственные митинги

В Братиславе и еще 20 городах Словакии прошли акции против запланированной правительством реформы уголовного законодательства. В них приняли участие почти 45 тыс. человек, сообщает портал Sme.sk. Участники акций требовали от премьер-министра Роберта Фицо отказаться от реформы. Митингующие намерены продолжить протесты.