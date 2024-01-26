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В Словакии прошли антиправительственные митинги

В Братиславе и еще 20 городах Словакии прошли акции против запланированной правительством реформы уголовного законодательства. В них приняли участие почти 45 тыс. человек, сообщает портал Sme.sk. Участники акций требовали от премьер-министра Роберта Фицо отказаться от реформы. Митингующие намерены продолжить протесты.
Словакия
Источник: AP 2023

Акции начались в Словакии в конце 2023 года. Поводом послужило принятое 6 декабря правительством решение упразднить управление специальной прокуратуры, расследовавшей ряд резонансных дел, некоторые фигуранты которых были связаны с политикой. Фицо утверждает, что спецпрокуратура нарушала права граждан и злоупотребляла полномочиями. Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против ликвидации ведомства.

17 января Европарламент принял резолюцию с осуждением планов Словакии реформировать уголовное законодательство. Евросоюз заявил о готовности ограничить финансирование страны, если Роберт Фицо проведет планируемые реформы и распустит спецпрокуратуру.

Лаура Кеффер