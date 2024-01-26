В Словакии прошли антиправительственные митинги

Акции начались в Словакии в конце 2023 года. Поводом послужило принятое 6 декабря правительством решение упразднить управление специальной прокуратуры, расследовавшей ряд резонансных дел, некоторые фигуранты которых были связаны с политикой. Фицо утверждает, что спецпрокуратура нарушала права граждан и злоупотребляла полномочиями. Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против ликвидации ведомства.
17 января Европарламент принял резолюцию с осуждением планов Словакии реформировать уголовное законодательство. Евросоюз заявил о готовности ограничить финансирование страны, если Роберт Фицо проведет планируемые реформы и распустит спецпрокуратуру.
Лаура Кеффер