В Хабаровске разыскивается водитель, сбивший 61-летнюю пенсионерку

В Хабаровске разыскивают водителя, который сбил пенсионерку на «зебре», а также очевидцев инцидента. Объявление опубликовала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло 25 января около 18:30 на территории Железнодорожного района. Возле дома № 60 неустановленный водитель сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После наезда нарушитель скрылся, не сообщив о случившемся в ГИБДД.
В результате случившегося пожилая женщина получила травмы. Её доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.
Всех, кто стали очевидцами ДТП или имеют запись видеорегистратора, Госавтоинспекция просит обратиться в отдел по улице Вокзальной, 14 либо позвонить в дежурную часть по номеру 52−44−88.