В Хабаровске разыскивается водитель, сбивший 61-летнюю пенсионерку

ДТП произошло 25 января около 18:30 на территории Железнодорожного района. Возле дома № 60 неустановленный водитель сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После наезда нарушитель скрылся, не сообщив о случившемся в ГИБДД.