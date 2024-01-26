Мужчина до 49 лет: в Приморье составили среднестатистический портрет преступника

Прокуратура Приморья создала «портрет» среднестатистического преступника в 2023 году, проанализировав данные за 2023 год, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.
Так, в прошлом году в регионе преступления совершили более 12,2 тыс. человек, большинство из них местные жители — 94,4%.
60,3% преступников в возрасте от 30 до 49 лет;
12,5% — от 18 до 24 лет;
13,1% — от 50 лет и старше;
10,2%, — от 25 до 29 лет;
3,8% — несовершеннолетние.
Мужчины совершали преступления в 4,7 раз чаще женщин: 82,4% против 17,6%.
Более 65% преступников не имели постоянного источника дохода.
2,6% совершивших преступления — служащие;
3,3% — учащиеся и студенты.
65% имеют среднее (общее и профессиональное) образование;
9,1% — высшее профессиональное образование;
24,3% — начальное и основное общее образование.
27,4% преступников в момент совершения противоправных действий находились в состоянии
алкогольного опьянения; 0,6% — в наркотическом.