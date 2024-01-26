Артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра

«Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ», — сообщили в Минобороны.
Там отметили, что с данных позиций велось наблюдение за подконтрольным ВС РФ берегом, а также запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, велась корректировка их работы и наведение украинской артиллерии. Координаты объектов ВСУ были незамедлительно переданы десантниками на пункт управления артиллерией для их уничтожения.
«Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 “Гиацинт-Б” уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них», — сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что разведчики ВДВ проводили корректировку артогня, находясь непосредственно у берега Днепра.