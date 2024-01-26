Артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра

Там отметили, что с данных позиций велось наблюдение за подконтрольным ВС РФ берегом, а также запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, велась корректировка их работы и наведение украинской артиллерии. Координаты объектов ВСУ были незамедлительно переданы десантниками на пункт управления артиллерией для их уничтожения.