Артиллеристы группировки «Запад» отразили атаку дронов под Купянском

«Один дрон успел сделать сброс боеприпаса, но до цели он не долетел. Из-за того, что боеприпасы у ВСУ для дронов самодельные, они часто не взрываются. После доклада командованию было принято решение разминировать неразорвавшийся боеприпас силами саперного подразделения с соблюдением требований безопасности», — сказал командир самоходной гаубицы «Акация» с позывным «Жорик».