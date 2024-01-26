Артиллеристы группировки «Запад» отразили атаку дронов под Купянском

«Расчеты гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии “Западной” группировки войск отразили атаку дронов-камикадзе в зоне проведения СВО на Купянском направлении. Расчеты самоходных артиллерийских установок “Акация” нейтрализовали FPV-дроны с боевой частью на подлёте к огневой позиции», — сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что отражение атаки проводилось с использованием противодронных ружей.
«Один дрон успел сделать сброс боеприпаса, но до цели он не долетел. Из-за того, что боеприпасы у ВСУ для дронов самодельные, они часто не взрываются. После доклада командованию было принято решение разминировать неразорвавшийся боеприпас силами саперного подразделения с соблюдением требований безопасности», — сказал командир самоходной гаубицы «Акация» с позывным «Жорик».