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Артиллеристы группировки «Запад» отразили атаку дронов под Купянском

ЛУГАНСК, 26 янв — РИА Новости. Военнослужащие гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» отразили атаку дронов-камикадзе ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Расчеты гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии “Западной” группировки войск отразили атаку дронов-камикадзе в зоне проведения СВО на Купянском направлении. Расчеты самоходных артиллерийских установок “Акация” нейтрализовали FPV-дроны с боевой частью на подлёте к огневой позиции», — сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что отражение атаки проводилось с использованием противодронных ружей.

«Один дрон успел сделать сброс боеприпаса, но до цели он не долетел. Из-за того, что боеприпасы у ВСУ для дронов самодельные, они часто не взрываются. После доклада командованию было принято решение разминировать неразорвавшийся боеприпас силами саперного подразделения с соблюдением требований безопасности», — сказал командир самоходной гаубицы «Акация» с позывным «Жорик».