19-летний парень планировал устроить теракт в Железногорске — Илимском

В Иркутской области задержали 19-летнего жителя Железногорска-Илимского, который планировал совершить теракт в своем городе. Об этом сообщают СУ СК России по Приангарью.
— На парня вышли благодаря плановым лекциям от оперативников в учебном заведении. После занятия, к полицейским подошел студент и рассказал, что его знакомый поддерживает взгляды запрещенного движения, а также возможно планирует совершить преступление, — отметили в ГУ МВД.
Информация подтвердилась. Следователи выяснили, что сибиряк уже определил дату для теракта, купил все необходимое, но свой план воплотить не успел.
Подозреваемого задержали. Ничего отрицать он не стал. Пока парень заключен под стражу, но за такое преступление ему может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей и срок от 10 до 20 лет лишения свободы.