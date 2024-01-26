Приморец прописывал мигрантов в своей квартире ради заработка: ему грозит срок

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье с начала 2024 года проходят регулярно рейды по выявлению незаконных мигрантов. Только за первую неделю января на территории региона было выявлено 26 граждан, которые нелегально находились в России. По решению суда они были депортированы.