Приморец прописывал мигрантов в своей квартире ради заработка: ему грозит срок

«42-летний местный житель, исходя из корыстных побуждений, зарегистрировал в своей квартире восьмерых уроженцев одной из среднеазиатских республик. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, в Приморье регулярно проходят мероприятия, направленные на соблюдение миграционного законодательства.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье с начала 2024 года проходят регулярно рейды по выявлению незаконных мигрантов. Только за первую неделю января на территории региона было выявлено 26 граждан, которые нелегально находились в России. По решению суда они были депортированы.