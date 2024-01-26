Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Приморец прописывал мигрантов в своей квартире ради заработка: ему грозит срок

ВЛАДИВОСТОК, 26 января, ФедералПресс. В Приморье возбуждено уголовное дело из-за фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет. 42-летнему жителю Дальнегорска грозит лишение свободы до трех лет.
брянск
Источник: РИА "Новости"

«42-летний местный житель, исходя из корыстных побуждений, зарегистрировал в своей квартире восьмерых уроженцев одной из среднеазиатских республик. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Приморье регулярно проходят мероприятия, направленные на соблюдение миграционного законодательства.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье с начала 2024 года проходят регулярно рейды по выявлению незаконных мигрантов. Только за первую неделю января на территории региона было выявлено 26 граждан, которые нелегально находились в России. По решению суда они были депортированы.