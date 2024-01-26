Хабаровчанину вернули украденные у него мошенниками 300 тысяч рублей

По иску прокурора пожилому хабаровчанину вернули деньги, украденные телефонными мошенниками. Этот случай стал прецедентом для региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пенсионера преступники обманули по классической схеме. Во время телефонного звонка неизвестный представился сотрудником полиции и сообщил, что со счета мужчины пытаются похитить все сбережения. Для сохранения денег средства нужно перевести на «безопасный» счет. Напуганный хабаровчанин в точности выполнил указания мошенников, отправив им 300 тысяч рублей.



В ходе следствия удалось выяснить, что украденные деньги поступили на банковскую карту жителя Ульяновской области. Он был так называемым дроппером — человеком, который предоставляет свой банковский счет для обналичивания или транзита похищенных средств. За свою «работу» он получает процент от денежных переводов жертв мошенников.