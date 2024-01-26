По делу о гибели двух детей в Арсеньеве начальнику местного ГО и ЧС вынесли приговор

Арсеньевский городской суд вынес приговор по делу о гибели двух детей в водоемах, не предназначенных для купания. Трагедии произошли в июне 2021 года. Было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал начальник местного управления по делам ГО и ЧС, сообщили ИА PrimaMedia в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Руководителя местного подразделения ГО и ЧС обвинили в том, что он не принял меры к пресечению купания детей на обводнённых карьерах и не проинформировал население о запрете купания в этих местах. В результате 14 июня 2021 погиб 9-летний ребенок, а чуть позже, 27 июня того же года, мальчик 11 лет.
По первому трагическому случаю, в суде так и не смогли доказать, что именно преступная халатность подсудимого повлекла смерть ребенка, поскольку он не умел плавать и находился на водоеме без присмотра родителей. Кроме того, взрослые не проводили с ним беседы о запрете купания в таких опасных местах.
В итоге, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 30 000, вместе с тем освободив его от наказания за истечением сроков давности уголовного преследования.
По второму случаю, произошедшим с 11-летним ребенком, суд счел, что доказательств подсудимого недостаточно, поскольку установлено, что земельный участок, на территории которого утонул мальчик, предоставлен в аренду частной организации и не находился в ведении местного начальника ГО и ЧС.
Состава преступления в действиях подсудимого не нашли, в связи с чем суд признал его невиновным.
Дело тянулось несколько лет. Судебная тяжба, когда на скамье подсудимых за гибель детей в неположенном месте оказался руководитель местной спасательной службы в Приморье стала прецедентом.