По делу о гибели двух детей в Арсеньеве начальнику местного ГО и ЧС вынесли приговор

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Руководителя местного подразделения ГО и ЧС обвинили в том, что он не принял меры к пресечению купания детей на обводнённых карьерах и не проинформировал население о запрете купания в этих местах. В результате 14 июня 2021 погиб 9-летний ребенок, а чуть позже, 27 июня того же года, мальчик 11 лет.