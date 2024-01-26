Хабаровчанка ударила брата ножом в спину во время пьяной ссоры, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Родственники распивали алкоголь в доме на улице Алданская, во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого сестра дважды ударила брата ножом в спину. 34-летний потерпевший получил тяжкий вред здоровью.
«Прокуратура Индустриального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Она обвиняется по п. “з” ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд.