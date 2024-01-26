Десантник из Тулы уничтожил дронами с начала СВО свыше 100 боевиков ВСУ

«Начальник расчёта FPV-дронов … (с начала спецоперации — ред.) сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе, натовского образца и более 100 украинских националистов», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что «Король» является одним из наиболее результативных операторов тульского соединения Воздушно-десантных войск.
В частности, за отличное выполнение боевой задачи на артемовском направлении десантник был награждён Георгиевским крестом IV степени. В ходе боя он поддерживал штурмовые группы во время захвата ими позиций ВСУ и подбил несколько единиц украинской техники.
«В ходе проведения специальной военной операции … “Король” выполнял задачу в зоне ответственности на артёмовском направлении, осуществлял разведку, поиск и уничтожение выявленных целей. В течение суток уничтожил шесть единиц техники ВСУ, из которых три единицы в ночное время», — сообщили в министерстве обороны.
В оборонном ведомстве добавили, что награждение «Короля» проходило в районе боевых позиций, куда прибыл командир тульского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Немоляев. Он лично наградил военнослужащего и поздравил его с успешным выполнением задач.