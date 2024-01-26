Десантник из Тулы уничтожил дронами с начала СВО свыше 100 боевиков ВСУ

«Начальник расчёта FPV-дронов … (с начала спецоперации — ред.) сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе, натовского образца и более 100 украинских националистов», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что «Король» является одним из наиболее результативных операторов тульского соединения Воздушно-десантных войск.