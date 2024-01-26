Случаем с получившим в школе Перми ранения учеником займётся прокуратура

Напомним, 24 января в кадетской школе Перми ученик получил два ножевых ранения. Их нанёс другой ребёнок. Пострадавшего увезли в больницу и прооперировали. В мэрии сообщили, что ранения мальчик получил случайно во время игры. В региональном минздраве рассказали о самочувствии раненого. 25 января он был в состоянии средней степени тяжести.