Трижды за час: серию землетрясений зафиксировали сейсмологи Алматы

26 января в 07 часов 14 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 272 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения: 10.2. Магнитуда MPV: 4.5. Глубина: 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.
26 января в 07 часов 55 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 287 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения: 11.3. Магнитуда MPV: 5.0. Глубина: 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.
26 января в 08 часов 26 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения: 10.9. Магнитуда MPV: 4.7. Глубина: 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК нет ощутимости.
Ранее мы сообщали, что около двух часов в ночь на 26 января жители Алматы снова почувствовали землетрясение. Сейсмологи сообщают, что колебания ощущались в Талгаре и Алматы мощностью в 2 балла.