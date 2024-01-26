В Новосибирске доставку суши закрыли после отравления 25 человек

В четверг, 25 января, Советский районный суд до 18 февраля закрыл службу доставку еды компании «ТЭСЛИМ» из-за нарушений СанПина. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Ранее Роспотребнадзор по НСО начал расследование деятельности ООО «ТЭСЛИМ» в Советском районе, после того как покупатели их блюд пожаловались на плохое самочувствие. В общей сложности у 25 человек нашли кишечную инфекцию.
В результате специалисты ведомства во время внеплановой проверки выявили десятки нарушений, среди которых: обработка сырья и изготовление полуфабрикатов в одном цехе, суши готовились там же, где обрабатывались мясо и яйца, разделочный инвентарь не обрабатывался и не хранился раздельно, не использовалось бактерицидное оборудования
Во время судебного разбирательства представители компании признали вину и просили назначить административный штраф, упомянув, что добровольно прекратили деятельность.
«Постановлением Советского районного суда г. Новосибирска предприятие общественного питания ООО “ТЭСЛИМ” признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании которой ему назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок 30 суток, до 18 февраля 2024 года», — говорится в сообщении компании.
Напомним, новосибирцы заражаются описторхозом через дешевые роллы.