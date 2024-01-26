В Новосибирске доставку суши закрыли после отравления 25 человек

В результате специалисты ведомства во время внеплановой проверки выявили десятки нарушений, среди которых: обработка сырья и изготовление полуфабрикатов в одном цехе, суши готовились там же, где обрабатывались мясо и яйца, разделочный инвентарь не обрабатывался и не хранился раздельно, не использовалось бактерицидное оборудования и т. д.