Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников

В рассылке сказано, что на получателя сообщения будет наложен административный штраф, заблокированы все банковские счета и личные данные, запрещен выезд за пределы страны и недоступны услуги ЦОНа.
К тому же, как отмечено в публикации Stopfake.kz, чтобы получить подробную информацию, предлагается связаться с судебным исполнителем.
Департамент юстиции Павлодарской области отреагировал и отметил, что никакого отношения к этому не имеет.
«Мошенники представляются сотрудниками департамента либо частными судебными исполнителями и сообщают о необходимости погасить административный штраф, задолженность. Утверждают, что будут заблокированы банковские счета, водительское удостоверение
и т. д.А также оставляют номер телефона для связи. Департамент юстиции убедительно просит не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам (Ф. И. О., ИИН, адрес, телефон)».
Также специалисты добавили, что руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS.
«Также не нужно связываться с мошенниками по предоставленному телефону либо переходить по каким-либо ссылкам. В случае столкновения с фактами мошенничества просим обращаться в правоохранительные органы. Также убедительно просим жителей области разъяснить пожилым родственникам об опасности интернет-мошенничества. Не доверяйте звонкам незнакомых лиц», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.
Сведения о деятельности Департамента можно получить, позвонив по телефонам:
«В случае поступления звонков от лиц, требующих погашения задолженности, вы можете проверить информацию о наличии либо отсутствии в отношении вас исполнительного документа посредством Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (aisoip.adilet.gov.kz)», — напоминают в ведомстве.
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