В Воронежской области прорвало плотину и затопило дорогу

В министерстве дорожной деятельности прокомментировали, что подтопление произошло из-за того, что водопропускная труба под переправой не справилась с лавинообразным выбросом воды. У места прорыва воды выставили знаки. Ситуация утром покажет, нужен ли ремонт, или можно будет открыть движение.