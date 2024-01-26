В Воронежской области прорвало плотину и затопило дорогу

Вода хлынула через дорогу на Верхнюю Хаву. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и в Госавтоинспекции Воронежской области в четверг, 25 января.
Подтопление произошло на 20 километре автодороги Воронеж — Тамбов — Верхняя Хава — Правая Хава. Инспекторы дорожного движения перекрыли передвижение транспорта до полного прекращения разлива воды. Воронежцев просят воздержаться от поездок через затопленный участок дороги, временно использовать другой путь в сёла Верхняя Хава и Сухие Гаи Верхнехавского района.
В министерстве дорожной деятельности прокомментировали, что подтопление произошло из-за того, что водопропускная труба под переправой не справилась с лавинообразным выбросом воды. У места прорыва воды выставили знаки. Ситуация утром покажет, нужен ли ремонт, или можно будет открыть движение.