В Приморье уже четыре дня ищут пропавшую голубоглазую девочку

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье завершились поиски пропавшего без вести рыбака, которого искали почти 8 месяцев. Виталий Аверкеев, 34-летний житель села Вербовка Красноармейского района пропал 21 октября 2022 года. На моторной лодке он сплавлялся по реке Большая Уссурка. Долгое время о нем ничего не было известно, однако 18 мая волонтеры сообщили, что его нашли. Приморца обнаружили мертвым.