В Приморье уже четыре дня ищут пропавшую голубоглазую девочку

«Пропал подросток!» — гласит объявление поискового отряда «ПримПоиск». 16-летняя Алена Бессмертных из села Сергеевка ушла из дома 22 января и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиски не прекращаются, но пока не дают результатов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В последний раз Алену видели в черной куртке с капюшоном с белой меховой окантовкой, в серых спортивных штанах и черных полусапожках. У девочки рост примерно 162 сантиметра, она среднего телосложения, у нее русые волосы до плеч и голубые глаза.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:
8 914 721 22 32, 8 924 334 34 86- волонтеры (телеграм/WhatsApp).
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье завершились поиски пропавшего без вести рыбака, которого искали почти 8 месяцев. Виталий Аверкеев, 34-летний житель села Вербовка Красноармейского района пропал 21 октября 2022 года. На моторной лодке он сплавлялся по реке Большая Уссурка. Долгое время о нем ничего не было известно, однако 18 мая волонтеры сообщили, что его нашли. Приморца обнаружили мертвым.