Почему в Алматы не работало утром метро

«На станции Райымбек произошел сбой информационной сети, в связи с чем поезда в метро переведены в ручной режим управления. В этой связи временно будет увеличен интервал движения на всех станциях. Это не повлияет на безопасность движения», — рассказали в организации.
Отмечается, что специалисты занимаются устранением неполадок, в ближайшее время интервал движения поездов будет восстановлен.
На данный момент, метрополитен работает в штатном режиме.
Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах много людей у метро.
«Сегодня в 7:30 утра не работало метро, собралась огромная толпа. Причину не знаю», — говорится в подписи к видео.
Ранее стало известно, что три новые станции метро появятся в Алматы до 2030 года.