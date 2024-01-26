В Воронеже коммунальные работники убирают снег во дворах только для селфи

Вообще, это не первый случай театрального представления от коммунальщиков. Как рассказала редакции «МК в Воронеже» горожанка, однажды она наблюдала такую картину: к подъезду её дома подошли две женщины. У одной в руках были ведро и швабра с тряпкой, у другой, соответственно, нацеленный смартфон. Дама с ведром приняла рабочую позу у двери подъезда, вторая её сфотографировала. Довольные выполненной работой, женщины удалились.