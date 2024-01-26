В Воронеже коммунальные работники убирают снег во дворах только для селфи

И кстати, деньги жильцов в качестве оплаты за труд получили по факту… фотофиксации процесса. Видеоролик горожане опубликовали в паблике «Мой и твой Воронеж» в четверг, 25 января.
В видеоролике происходит следующее: к заснеженной дороге у дома подходят двое — мужчина с лопатой и женщина с телефоном на изготовку. Мужчина настроил уборочный инструмент на снежную колею, женщина моментально щёлкнула затвором, оба облегчённо вздохнули и пошли, предположительно, в бухгалтерию за премией. Ну просто картина маслом «Обойдётесь».
Вообще, это не первый случай театрального представления от коммунальщиков. Как рассказала редакции «МК в Воронеже» горожанка, однажды она наблюдала такую картину: к подъезду её дома подошли две женщины. У одной в руках были ведро и швабра с тряпкой, у другой, соответственно, нацеленный смартфон. Дама с ведром приняла рабочую позу у двери подъезда, вторая её сфотографировала. Довольные выполненной работой, женщины удалились.
Это или тренд коммунальных рабочих, или, не дай Боже, наставления работодателей в УК.