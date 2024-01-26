40 человек эвакуировались из института БРИКС в Иркутске из-за задымления

В 11.41 сегодня, 26 января, поступило сообщение о задымлении на первом этаже в здании Байкальского института БРИКС Иркутского национального исследовательского технического университета. На место были направлены 12 единиц техники и 45 человек личного состава МЧС, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.