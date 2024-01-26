Мошенники, назвавшись Минтруда, собирают списки потенциальных жертв

«В некоторых Telegram-каналах, в том числе с подтвержденными владельцами, распространяется информация, что Минтруд якобы опубликовал списки граждан, которым положены выплаты в 2024 году. В сообщении приводятся ФИО граждан и размеры выплат, которые варьируются от 6,3 тысячи до 76,5 тысячи рублей в зависимости от дохода, региона проживания и состава семьи. Человеку предлагается проверить, если ли он в этих списках, перейдя по ссылке в посте и введя свои ФИО» (цитата РИА).