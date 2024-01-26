Мошенники, назвавшись Минтруда, собирают списки потенциальных жертв

Новая схема поиска потенциальных жертв запущена телефонными аферистами.
Об этом рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в интервью РИА Новости, передает ИА «ТК Город».
«В некоторых Telegram-каналах, в том числе с подтвержденными владельцами, распространяется информация, что Минтруд якобы опубликовал списки граждан, которым положены выплаты в 2024 году. В сообщении приводятся ФИО граждан и размеры выплат, которые варьируются от 6,3 тысячи до 76,5 тысячи рублей в зависимости от дохода, региона проживания и состава семьи. Человеку предлагается проверить, если ли он в этих списках, перейдя по ссылке в посте и введя свои ФИО» (цитата РИА).
Алла Храпунова настоятельно рекомендует не вносить свои данные, поскольку это может быть чревато серьезными неприятностями:
«Ссылка, которая визуальна схожа с адресом сайта Минтруда, ведет в закрытый Telegram-канал “Социальный помощник” боты в Telegram сегодня “умеют” слишком многое в периметре недобросовестных практик, — говорит эксперт. — Всю информацию надо проверять только на официальных сайтах ведомств, в том числе по номерам горячих линий, и их Telegram-каналах. Никаким объявлениям в частных каналах, особенно предлагающих ввести персональные данные, верить нельзя».
К слову, напомним, что ранее «Город» уже рассказывал о том, как легко аферисты обманывают людей в популярных мессенджерах. Например, в Telegram.