В Хабаровске неделю разыскивают 22-летнюю девушку в пуховике и берцах

В Хабаровске больше недели разыскивают пропавшую 22-летнюю Полину Тверитину. Объявление появилось в Telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
Согласно ориентировке, последний раз Полину видели в краевом центре 19 января. После этого о её местоположении ничего не известно. Как отмечается, девушка может находиться в любом населённом пункте региона.
Волонтёры опубликовали приметы пропавшей. Полина ростом 172 сантиметра, у неё русые волосы ниже плеч. На момент исчезновения была одета в длинный чёрный пуховик, светлые штаны и чёрные берцы.
Всех, кто знает, где может находиться хабаровчанка, просят связаться с представителями ДПСО «Лига Спас».