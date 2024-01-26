В Прикамье простились с двумя погибшими в СВО военнослужащими

О гибели уроженца деревни Вилисово Березовского округа Александра Сысолина сообщила пресс-служба муниципалитета. Он проходил военную службу по контракту с ноября 2022 года. Погиб 30 декабря 2023 года. Посмертно награжден орденом Мужества.



Уроженец поселка Кутамыш Чусовского округа Алексей Калинин, проходивший службу по контракту, погиб 4 декабря 2023 года. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава муниципалитета Сергей Белов. Алексей Калинин также посмертно награжден орденом Мужества.