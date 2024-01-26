В Краснодаре ночью сгорел пассажирский автобус

Ночью 26 января в Краснодаре загорелся пассажирский автобус. О пожаре на улице Петра Метальникова диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона сообщили в три часа ночи.
«По прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание автобуса 15 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и справились с огнем. К ликвидации пожара привлекалось восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет.