Уголовное дело завели после смерти экс-полицейского в Челябинской области

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Челябинской области после смерти в больнице арестованного экс-полицейского Кайрата Адельбекова. Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.



К председателю СК обратилась вдова экс-сотрудника ДПС.



«Жительница Челябинской области сообщает, что в одном из следственных изоляторов к мужчине применили насилие и не оказали вовремя медицинскую помощь. Впоследствии он скончался», — говорится в сообщении СК.



Региональные следователи возбудили дело по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад об установленных обстоятельствах.



Напомним, инспектора ДПС по Варненскому району Кайрата Адельбекова задержали в декабре прошлого года по подозрению во взяточничестве и отправили в СИЗО. По словам супруги, в преддверии Нового года мужчина стал жаловаться на плохое самочувствие. 14 января его доставили в больницу с подозрением на перитонит. Также врачи обнаружили у арестанта тупую травму поясничной области и забрюшинную гематому. Спасти бывшего полицейского не смогли — 19 января он скончался.