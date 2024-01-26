Мужчина похитил икону Великомученика и Победоносца Георгия из храма в Иркутске

Мужчина похитил старинную икону Великомученика и Победоносца Георгия из храма во имя Спаса Нерукотворного Образа. Похищенное подозреваемый сдал в антикварный магазин. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МВД.
Подозреваемый после утреннего богослужения тайно вынес образ, который был написан в 19 веке. Полицейские в кратчайшие сроки установили маршрут его передвижения и обнаружили похищенную икону под мостом через реку Ангару. По информации оперативников, деревянный киот был разбит. Также были похищены крестики, цепочки, кольца и другие изделия из драгоценных металлов, принесенные в дар прихожанами.
Как выяснилось в дальнейшем, предполагаемый преступник сдал часть украденного в один из антикварных магазинов.
Правоохранители изъяли похищенное. В храм вернули икону святого Великомученика и Победоносца Георгия и ювелирные изделия.
Полицейские завели уголовное дело. Фигуранта задержали и заключили под стражу.