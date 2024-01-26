Мужчина похитил икону Великомученика и Победоносца Георгия из храма в Иркутске

Подозреваемый после утреннего богослужения тайно вынес образ, который был написан в 19 веке. Полицейские в кратчайшие сроки установили маршрут его передвижения и обнаружили похищенную икону под мостом через реку Ангару. По информации оперативников, деревянный киот был разбит. Также были похищены крестики, цепочки, кольца и другие изделия из драгоценных металлов, принесенные в дар прихожанами.