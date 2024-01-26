В Хабаровском крае гражданина осудили за дискредитацию армии

Напомним, в Госдуму России внесён законопроект о наказании тех, кто поддерживает нацистов, льет грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Он позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которое используется или предназначено для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации. Также — по решению суда — предлагается лишать почётных званий за ряд преступлений. В частности, за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил РФ, их дискредитацию, публичные призывы к экстремистской деятельности, направленной на нарушение целостности страны, её безопасности.