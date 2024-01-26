В Хабаровском крае гражданина осудили за дискредитацию армии

Суд Комсомольского района Хабаровского края вынес обвинительный приговор мужчине за публичную дискредитацию Вооружённых Сил России. На личной странице в одной из социальных сетей он разместил видеоролик, в котором выразил своё крайне негативное отношение к специальной военной операции, её участникам, к государственной власти.
Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», в течение года за подобные высказывания его уже привлекали к административному наказанию по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан). Однако гражданин выводов не сделал и снова публично дискредитировал армию. Поэтому в его отношении уже было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 280.3 УК РФ.
— На личной странице в социальной сети, он выразил свое негативное отношение к проведению Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины, публично разместил видеозапись, в которой дал отрицательную характеристику целям и характеру использования Вооруженных Сил РФ, негативно оценил действия представителей государственной власти, при этом побуждал к действиям, направленным против функционирования Вооруженных Сил РФ, — уточняется в официальном Телеграм-канале судов Хабаровского края.
Максимальная санкция уголовной статьи, которую инкриминировали гражданину, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Но с учётом признания вины суд назначил обвиняемому условное наказание с запретом заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в сети Интернет.
Напомним, в Госдуму России внесён законопроект о наказании тех, кто поддерживает нацистов, льет грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Он позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которое используется или предназначено для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации. Также — по решению суда — предлагается лишать почётных званий за ряд преступлений. В частности, за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил РФ, их дискредитацию, публичные призывы к экстремистской деятельности, направленной на нарушение целостности страны, её безопасности.