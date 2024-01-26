В Перми фермер будет осужден за мошенничество

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, глава фермерского хозяйства подготовил недостоверную информацию. Он знал, что при посеве использовал картофель, не обладающий необходимыми семенными и посевными качествами. Таким образом мужчина похитил федеральные и краевые бюджетные денежные средства в общей сумме около 650 тысяч рублей.