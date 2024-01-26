В Перми фермер будет осужден за мошенничество

С января по ноябрь 2022 года мужчина, занимающийся разведением лошадей и оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и животными, обратился в Министерство агропромышленного комплекса Пермского края для получения субсидии на возмещение части затрат.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, глава фермерского хозяйства подготовил недостоверную информацию. Он знал, что при посеве использовал картофель, не обладающий необходимыми семенными и посевными качествами. Таким образом мужчина похитил федеральные и краевые бюджетные денежные средства в общей сумме около 650 тысяч рублей.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Во время следствия фермер возместил причиненный ущерб в полном объеме. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.