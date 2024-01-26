В Башкирии задержали браконьеров, которые убили 8 кабанов

Отмечается, что на территории заказника запрещены все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела или отлова в целях регулирования численности и научных целях на основании специальных разрешений, выдаваемых в установленном порядке. Сумма компенсации за ущерб охотничьим ресурсам составила 1,5 млн рублей.