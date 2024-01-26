В Башкирии задержали браконьеров, которые убили 8 кабанов

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природопользования и экологии Башкирии.
Вчера, 25 января, сотрудники ГИБДД обнаружили незаконную добычу кабанов на особо охраняемой природной территории государственного природного зоологического заказника в Бижбулякском районе.
На месте преступления нашли частично разделанные туши 5 самок и 3 самцов кабана. Подозреваемых задержали, сейчас ведутся следственные мероприятия.
Отмечается, что на территории заказника запрещены все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела или отлова в целях регулирования численности и научных целях на основании специальных разрешений, выдаваемых в установленном порядке. Сумма компенсации за ущерб охотничьим ресурсам составила 1,5 млн рублей.