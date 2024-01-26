Стало известно, когда режим ЧС отменят в Новосибирске

Стало известно, когда в Новосибирске отменят режим ЧС. Обстановку в городе в ходе пресс-конференции прокомментировал заместитель губернатора Сергей Сёмка.
Он отметил, что основные работы по регулировке отоплениях в домах Ленинского района завершат до конца рабочей недели. Управляющие компании продолжат профилактику радиаторных батарей.
Сёмка подчеркнул, что режим ЧС в Кировском и Ленинском районах могут отменить уже 29 января. Решение примут по результатам профилактических работ на теплосетях. Сейчас этим занимается СГК.
Напомним, что режим ЧС в Новосибирске ввели 19 января из-за череды коммунальных аварий.