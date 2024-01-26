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Машина провалилась в короб теплотрассы в Витебске

Упавшая бетонная плита теплотрассы повредила трубопроводы, коммунальщики сейчас устраняют повреждения.

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Легковой автомобиль провалился в короб теплотрассы в Витебске, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел ночью в пятницу 26 января на проспекте Победы, спасателям информация о ЧП поступила в 01:06.

«В результате парковки легкового автомобиля над подземным каналом коммуникаций теплоснабжения произошло падение бетонной плиты перекрытия теплотрассы», — сказали в МЧС.

Там также отметили, что упавшая плита повредила трубу тепловой сети.

Сотрудники МЧС при помощи крана достали машину из провала, ее водитель не пострадал.

Аварийная бригада витебского КУП котельных и тепловых сетей временно отключила трубопроводы отопления и горячего водоснабжения, в настоящее время на теплотрассе ведутся восстановительные работы.