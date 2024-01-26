Машина провалилась в короб теплотрассы в Витебске

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Легковой автомобиль провалился в короб теплотрассы в Витебске, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел ночью в пятницу 26 января на проспекте Победы, спасателям информация о ЧП поступила в 01:06.
«В результате парковки легкового автомобиля над подземным каналом коммуникаций теплоснабжения произошло падение бетонной плиты перекрытия теплотрассы», — сказали в МЧС.
Там также отметили, что упавшая плита повредила трубу тепловой сети.
Сотрудники МЧС при помощи крана достали машину из провала, ее водитель не пострадал.
Аварийная бригада витебского КУП котельных и тепловых сетей временно отключила трубопроводы отопления и горячего водоснабжения, в настоящее время на теплотрассе ведутся восстановительные работы.