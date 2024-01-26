Планировал массовое убийство: в Иркутской области задержали 19-летнего сторонника террористической организации

— Заведено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя города Железногорск-Илимский. Осенью 2023 года он занимался пропагандой террористической организации, высказывал намерения о массовых убийствах в общественных местах на территории города, — говорят в ведомствах.
Известно, что молодой человек определил дату совершения преступления. У подозреваемого изъяты тематические предметы и атрибутика. О планируемом правоохранители узнали после плановых профилактических мероприятий в учебном заведении. Один из учащихся рассказал, что его знакомый планирует совершить преступление.
Эта информация подтвердилась. Сам молодой человек тоже не стал это отрицать.
— Следователи СК при взаимодействии с сотрудниками полиции и СОБР Росгвардии установили и задержали жителя г. Железногорск-Илимский, — говорят ведомства.
Сейчас он находится под стражей. Ему грозит лишение свободы от 10 до 20 лет и штраф в размере полумиллиона.