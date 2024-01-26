Планировал массовое убийство: в Иркутской области задержали 19-летнего сторонника террористической организации

Известно, что молодой человек определил дату совершения преступления. У подозреваемого изъяты тематические предметы и атрибутика. О планируемом правоохранители узнали после плановых профилактических мероприятий в учебном заведении. Один из учащихся рассказал, что его знакомый планирует совершить преступление.