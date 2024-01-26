В Омске с места кровавой ссоры между парой изъяли три ножа

Первой на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они выяснили, что телесные повреждения 50-летнему потерпевшему причинила сожительница. Вместе они распивали спиртные напитки, в какой-то момент омич приревновал женщину к соседу. Он ударил ее несколько раз по лицу, а в ответ получил один удар кухонным ножом в область живота.
После произошедшего сожительница сама вызвала скорую помощь. Потерпевший госпитализирован с колото-резаной раной. На месте происшествия эксперты изъяли три ножа. Какой из них применялся ходе конфликта, покажут назначенные исследования.
В отделе полиции № 3 УМВД России по городу Омску следователем возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.