Вывезли за город и избили: в Самаре двое парней похитили зубного техника ради выкупа в полмиллиона рублей

Оказавшись за пределами Самары, «друзья» стали избивать зубного техника и требовать выкуп в полмиллиона рублей. Тот согласился. Правда, такой большой суммы при себе у него не было. Он отдал часть требуемой суммы, а остальное предложил забрать из его дома. Обрадовавшись удавшемуся плану, Денисы повезли похищенного обратно в Самару. Когда компания приехала к дантисту, там их уже ждали полицейские.