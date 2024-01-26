Вывезли за город и избили: в Самаре двое парней похитили зубного техника ради выкупа в полмиллиона рублей

В Самаре произошло дерзкое преступление. Двое молодых людей от нежелания работать придумали гениальный план — похитить своего товарища. Бедняга оказался зубным техником. Его горе-друзья решили, что он при деньгах и поделится с ними, если правильно «попросить». Подробности истории выяснила журналист «КП-Самара».
Дружбу разрушила жажда денег
Похитить приятеля решили двое Денисов. Насколько известно, им немного за двадцать, оба безработные. С финансами у них было туго, зато, по мнению парней, деньги водились у третьего их приятеля, который работал зубным техником. Ребята решили его выкрасть и увезти в лес, а там уже потребовать выкуп.
Составив гениальный план, молодые люди договорились о встрече. Дантист думал, что это будут обычные посиделки с приятелями. Однако все оказалось иначе. Мужчину ударили по голове, насильно усадили в автомобиль «Лада Приора» и повезли за город. Всю дорогу преступники и их жертва провели в торгах и угрозах.
Оказавшись за пределами Самары, «друзья» стали избивать зубного техника и требовать выкуп в полмиллиона рублей. Тот согласился. Правда, такой большой суммы при себе у него не было. Он отдал часть требуемой суммы, а остальное предложил забрать из его дома. Обрадовавшись удавшемуся плану, Денисы повезли похищенного обратно в Самару. Когда компания приехала к дантисту, там их уже ждали полицейские.
Отправили в СИЗО
Вскоре в отношении парней следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». На этой неделе Ленинский районный суд Самары избрал подозреваемым меру пресечения. Их отправили под арест. Они будут находиться в СИЗО в течение двух месяцев — до 20 марта 2024 года. Молодым людям может грозить наказание в виде нескольких лет колонии.