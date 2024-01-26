Суд оставил Эвана Гершковича в СИЗО до 30 марта

7 апреля 2023 г. ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ), максимальная санкция по этой статье — 20 лет лишения свободы. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным». Адвокаты просили суд отпустить журналиста под залог в 50 млн руб., который предложила внести компания Dow Jones. Посол США в России Линн Трейси назвала обвинения в шпионаже в адрес Гершковича безосновательными и призвала освободить его. В начале декабря руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США сделали России новое «существенное» предложение по обмену, но Москва его отвергла.