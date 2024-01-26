В Ташкенте котел с кипящей томатной пастой опрокинулся на двоих рабочих

Инцидент произошел 23 января на предприятии, расположенном в махалле «Кушкурган» Сергелийского района столицы. Об этом говорится в ТВ-программе «Миллар».
Сообщается, что в результате несчастного случая котел с кипящей томатной пастой опрокинулся на двоих рабочих.
В результате один мужчина, получив серьезные ожоги, скончался. Состояние здоровья второго пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Он находится под наблюдением медиков.
В настоящее время нет информации, из-за чего опрокинулся котел с кипящей томатной пастой.
По данному факту проводится доследственная проверка.