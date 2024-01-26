Звезда отечественного кино Антон Шагин получил подозрительную посылку со статуэткой

Российский актер, звезда фильмов «Стиляги» (12+) и «Конек-Горбунок» (6+) Антон Шагин получил подозрительную посылку со статуэткой богини Фемиды, данную информацию он подтвердил корреспонденту ИА «Время Н».
Напомним, в минувшем году военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую передали военкору во время творческой встречи.
Шагин заказал для съемок фильма баян, который доставил ему один из курьерских сервисов. Габариты и параметры посылки вызвали подозрения, после чего коробку вскрыли правоохранители, которые обнаружили статуэтку размером около 40 сантиметров. Взрывчатых веществ полицейские не обнаружили.
Кстати, Антон Шагин в минувшем году посетил Нижний Новгород, где выступал в одном из госпиталей перед бойцами СВО.
Также напомним, что актер участвовал в съемках художественного фильма по книге Захара Прилепина «Ополченский романс» (18+). Он исполнил роль Вострицкого, который отправился на Донбасс.