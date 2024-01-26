Звезда отечественного кино Антон Шагин получил подозрительную посылку со статуэткой

Шагин заказал для съемок фильма баян, который доставил ему один из курьерских сервисов. Габариты и параметры посылки вызвали подозрения, после чего коробку вскрыли правоохранители, которые обнаружили статуэтку размером около 40 сантиметров. Взрывчатых веществ полицейские не обнаружили.