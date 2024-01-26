Ребенок попал под колеса автомобиля в Казани

В Казани у инженерного лицея-интерната на улице Гагарина сбили 9-летнего мальчика. По информации из Госавтоинспекции города, ребенок, неожиданно выбежавший на проезжую часть, был сбит автомобилем Daewoo Nexia.
19-летний водитель заявил, что не успел своевременно затормозить. Пострадавший мальчик был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу.
Ранее мы писали, что 31-летняя автоледи, двигаясь на небезопасной скорости, сбила 11-летнюю девочку напротив дома № 117 по улице Рауиса Гареева. После инцидента водитель покинула место происшествия.