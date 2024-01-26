Водитель пытался сбежать от сотрудников ДПС с пакетом метадона

Однако водитель вёл себя довольно нервно и невнятно отвечал на вопросы полицейских. Те решили досмотреть автомобиль, и как только сообщили об этом калининградцу, тот достал нож и побежал в рощу.
Полицейские преследовали его и обнаружили свёрток с наркотиком — 15 граммами метадона. Водителя в итоге догнали и задержали, передав наряду. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому в хранении запрещённых веществ грозит до десяти лет лишения свободы.