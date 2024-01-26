В Севастополе загорелся многоквартирный дом

В Севастополе в результате пожара в жилом доме было эвакуировано 26 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.
Накануне вечером, 25 января в 19:46 в Севастополе на улице Лизы Чайкиной загорелся многоквартирный дом. Пожар начался на пятом этаже жилого дома. Спасатели сформировали газодымозащитную группу. Они проникли внутрь помещения и обнаружили очаг возгорания. Параллельно, пожарные эвакуировали 26 человек, включая одного ребенка, из соседних квартир.
В 20:50 удалось ликвидировать пожар, который был локализован на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.