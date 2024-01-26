«Температура −18, автобус перестал заводиться». Рейсовый автобус «Минск-Варшава» с пассажирами сломался на границе

По информации ведомства, все случилось 8 января 2024 года в пункте пропуска «Привалка». Говорится, что рейсовый автобус «Минск-Варшава» после прохождения контроля перестал заводиться. Уточняется, что температура воздуха в названный день составляла −18 градусов. Сообщается, что водитель, опасаясь за здоровье пассажиров, принял решение обратиться за помощью к сотрудникам пограничной службы.