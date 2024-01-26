В Ушачском районе внедорожник насмерть сбил женщину

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельная авария произошла на автодороге Р46 Лепель — Полоцк — граница РФ вблизи деревни Вацлавово Ушачского района. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



ДТП произошло после 21.00. В темноте 34-летний водитель Jeep Grand Cherokee не заметил пешехода — 37-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части дороги и не была обозначена световозвращающими элементами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.



Инспекторы обращают внимание: в настоящее время из-за разницы температур на дорогах области отмечается сложная обстановка. Сход снега затрудняет видимость в темное время суток, в результате чего рассмотреть человека на трассе очень сложно. Сотрудники ГАИ призывают всех участников дорожного движения к повышенной бдительности.



С начала 2024 года на территории Витебской области в ДТП уже погибли три человека, в том числе один пешеход.