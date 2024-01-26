В Башкирии за похищение, избиение и угрозы убийством осудили двух женщин

В ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2−21 года две пьяные родственницы устроили скандал с женщиной, которую одна из них подозревала в связи с ее отцом. Обманом они договорились о встрече с женщиной у ее дома, усадили в машину и вывезли на кладбище, где избили и угрожали убийством. При этом они заставили жертву копать себе могилу. Затем они привезли женщину к своему дому, отобрали телефон. Сосед, увидев происходящее, вызвал полицейских, после прибытия которых потерпевшая смогла сбежать.