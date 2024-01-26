Житель Самары прописал в своей квартире 320 мигрантов

Сотрудники полиции установили, что 48-летний житель Промышленного района Самары в течение нескольких месяцев зарегистрировал в своей 3-комнатной квартире в одном из домов на улице Ново-Вокзальной более 320 человек, не собираясь предоставлять этим людям жилье.
Этого мужчину не раз предупреждали об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но 160 тысяч рублей, которые он «заработал», незаконно прописывая мигрантов, притупила страх перед нарушением закона.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», насчитывающее 74 эпизода преступления.
В настоящее время расследование этого дела завершено, материалы переданы в суд. Иностранцы с миграционного учета по месту пребывания сняты, сообщает 26 января 2024 года ГУ МВД по Самарской области.
О фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить, обратившись в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.