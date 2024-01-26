Житель Самары прописал в своей квартире 320 мигрантов

Сотрудники полиции установили, что 48-летний житель Промышленного района Самары в течение нескольких месяцев зарегистрировал в своей 3-комнатной квартире в одном из домов на улице Ново-Вокзальной более 320 человек, не собираясь предоставлять этим людям жилье.