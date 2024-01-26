СК показал кадры с места крушения самолета Ил-76 рядом с Воронежской областью

Пресс-служба СК РФ опубликовала видео с места крушения в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных для обмена. По факту крушения возбудили уголовное дело о теракте. Первоначальные результаты следственных действий позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины, сообщили в ведомстве в четверг, 25 января.