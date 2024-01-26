СК показал кадры с места крушения самолета Ил-76 рядом с Воронежской областью

Пресс-служба СК РФ опубликовала видео с места крушения в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных для обмена. По факту крушения возбудили уголовное дело о теракте. Первоначальные результаты следственных действий позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины, сообщили в ведомстве в четверг, 25 января.
Самолет упал около 11:00 в нескольких километрах от села Яблоново Корочанского района в среду, 24 января. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Все находившиеся на борту люди погибли.
— Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах! Приношу глубочайшие соболезнования семьям военнослужащих Министерства обороны РФ, которые погибли при выполнении воинского долга. Вечная Память Героям, — написал в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 25 января.
В СК рассказали, что в ходе осмотра следователи обнаружили фрагменты человеческих тел, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы.
Уголовное дело возбудили по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению теракта.