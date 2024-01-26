На мороз в одном подгузнике. Житель Кубани вышел на мороз с голым ребенком

Днем 25 января в соцсетях жители опубликовали фотографию отца с ребенком на прогулке. Все бы ничего, но мужчина в зимний день решил прогуляться по Краснодару с дитем в одних подгузниках. Такая выходка взрослого человека возмутила общественность. Ситуацией заинтересовались правохранители.
«А папаша чего не разделся?».
Уже на протяжении недели Краснодарский край находится во власти морозов. Необычные для юга, предельно ощутимые минусовые температуры сменяются оттепелью. Днем 25 января в краевом центре стало заметно теплее. Снег начал таять, пришли дожди, но все-таки погода далека не теплая. К концу рабочего дня соцсети облетела фотография мужчины с ребенком. Семья вышла на прогулку по улице Сарабеева, только вот отец одет как положено, а малыш в одних подгузниках. Очевидцы даже написали, что мужчина обтирал свое чадо снегом. Комментарии пользователей под публикацией не заставили себя долго ждать.
«Закаляются люди… А сам папаша чего не разделся? Что у таких родителей в голове?». — задался вопросом Андрей Петров.
«Такие методы закаливания лучше практиковать с разрешения врачей и в доме. Почему никто не вызвал полицейских? После такой прогулки ребенка надо будет еще педиатру показать», — возмутилась Надежда Яслина.
«Не зная всей ситуации, что происходит в этой семье, сложно сказать. Но в большинстве случаев дети в таких семьях, становятся жертвами своих же родителей. Одни голодом морят, чтобы ребенок питался энергией солнца, другие холодом. Только из-за таких вот опытов, происходят трагедии и погибают дети», — написала Снежана Георгиева.
«Раньше в Сибире в детском саду зимой нас всех закаливали. В одних трусиках по снегу бегали и обливались. Все живы, здоровы и никто не болел», — поддержала отца на фотографии жительница. Но в основном, «отец года» получил только негатив в свою сторону.
Шумиха в Сети по поводу неразумного поступка родителя привлекала внимание сотрудников полиции Краснодара.
«Правоохранители начали проверку, в ходе которой установят личность мужчины и ребенка. Также полицейские проверят состояние малыша и дадут правовую оценку действиям взрослого», — уточнили в пресс-службе УМВД РФ по городу.
Дальше к делу подключились региональные следователи. Они сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Результаты проверки позже глава СКР по краю Андрей Маслова доложит председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Штраф в 500 рублей.
Попытка «закалить» ребенка странным способом — не нова. Недавно резонансный случай произошел с блогером Сергеем Косенко. Он 8 января опубликовал в соцсетях ролик, где бросил в сугроб двухмесячного сына Лео. Непосредственно перед публикацией Косенко анонсировал, что намерен снять «самое популярное видео» в Сети. Видео набрало миллионы просмотров. Поступок коуча увидела даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Инцидентом заинтересовался и председатель СК РФ Александр Бастрыкин и потребовал возбудить уголовное дело. Косенко попросил прощения у аудитории и объяснился, что на видео не малыш, а кукла. Резонансный ролик — чудеса видеомонтажа. Аудитория обвинила блогера в жестоком обращении с ребенком и предложила его арестовать. Но в этом случае, Косенко находится за рубежом, а вот папа из Краснодара — в России.
Как рассказал kuban.aif.ru юрист Арег Оганесян, за прогулку с раздетым ребенком отцу может грозить административная ответственность.
«Обычно такие поступки квалифицируют как ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. За такое правонарушение предусмотрено предупреждение, либо штраф от ста до пятисот рублей», — уточнил эксперт.
Страшные последствия.
Врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Стасюк прокомментировала kuban.aif.ru чем может закончится для ребенка зимняя прогулка голышом.
«Тонкая подошва обуви или одежда, не соответствующая погоде, а также вовсе ее отсутствие приводит к гипотермии или переохлаждению. Это состояние организма, при котором температура внутренних органов опускается ниже 35 градусов. У детей терморегуляция крайне отличается от взрослых. К 18 годам она только стабилизируется у обоих полов. Причинами несовершенства механизмов терморегуляции в этом возрасте являются: неразвитость центра химической терморегуляции; слабые сосудодвигательные реакции; большая удельная поверхность тела ребенка по сравнению со взрослым человеком и низкая теплоизоляция кожи», — заявила эксперт.
По словам врача, это связано с тем, что способность кровеносных сосудов к регулировке температуры в детском возрасте еще полностью не сформирована, поэтому организм неэкономно отдает тепло во внешнюю среду.
«Растирать кожу малыша льдом и снегом не стоит. Велик риск еще больше переохладить и травмировать ее, что приведет к наихудшим последствиям», — предупредила Екатерина Стасюк.
Чем кончится инцидент с горе-отцом в Краснодаре — покажет время. Редакция продолжит следить за ситуацией.