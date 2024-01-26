На мороз в одном подгузнике. Житель Кубани вышел на мороз с голым ребенком

Попытка «закалить» ребенка странным способом — не нова. Недавно резонансный случай произошел с блогером Сергеем Косенко. Он 8 января опубликовал в соцсетях ролик, где бросил в сугроб двухмесячного сына Лео. Непосредственно перед публикацией Косенко анонсировал, что намерен снять «самое популярное видео» в Сети. Видео набрало миллионы просмотров. Поступок коуча увидела даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Инцидентом заинтересовался и председатель СК РФ Александр Бастрыкин и потребовал возбудить уголовное дело. Косенко попросил прощения у аудитории и объяснился, что на видео не малыш, а кукла. Резонансный ролик — чудеса видеомонтажа. Аудитория обвинила блогера в жестоком обращении с ребенком и предложила его арестовать. Но в этом случае, Косенко находится за рубежом, а вот папа из Краснодара — в России.