Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Глыба льда разбила машину во дворе на Васильевском острове. На месте иномарки могла быть женщина

Глыба льда едва не протаранила лобовое стекло водителю, который въезжал во двор дома в Петербурге.

Не первый день в Петербурге сохраняется плюсовая температура, что неизбежно привело к таянию снежных масс на крышах домов. Одна из таких сосулек едва не привела к трагедии — въезжающая во двор дома на Васильевском острове иномарка взяла удар на себя, однако под падающей наледью мог оказаться человек, о чем 26 января рассказал «Фонтанке» Виктор Старовойтов.

«25 января 2024 года в 13:02 произошло падение льда с крыши дома на автомобиль, когда заезжали во двор. Произошло все на 21-й линии Васильевского острова. С 13:09 ждали сотрудников полиции для фиксации случившегося факта. В 19:00 приехал сотрудник полиции. Зафиксировал повреждения», — рассказал читатель «Фонтанки».

По его словам, падений было два — первая глыба разбила лобовое стекло, вторая упала на крышу. «Спасибо багажнику на крыше. Спас нас от травм», — отметил Старовойтов.

На кадрах с видеорегистратора видно, что в момент, когда машина въезжала во двор, к арке подходила женщина. Но пока она пропускала транспортное средство, глыба упала прямо на стекло машины Виктора. «Если бы изначально принял решение притормозить, а не проехать, весь этот лёд мог упасть на женщину, которая шла в синей куртке нам навстречу. И тогда было бы не разбитое стекло, а мог бы быть труп», — уверен мужчина.

«Вчера было подано заявление в полицию. Дальше, соответственно, буду подавать исковое заявление к управляющей компании, но перед этим, конечно же, будет досудебная претензия. Если они не удовлетворят требования в добровольном порядке, то да, у нас будет судебный процесс», — рассказал Виктор Старовойтов.

В пятницу, 26 января, под лобовое стекло пострадавшей машины УК «Возрождение» положила лист с претензией, что машина препятствует расчистке кровли от наледи. «Вы заехали за оградительную ленту и проигнорировали объявление об опасности», — говорится на бумаге.

«Упали две глыбы льда. Часа два, наверное, прошло. Только сейчас я успокоилась. Это было неожиданно и страшно. А если бы она на голову упала? Это сразу был бы летальный исход», — рассказала Екатерина Смольникова, которая была на пассажирском сиденье в момент падения.

«Сегодня [26 января] подхожу к машине. Как вы думаете, что я вижу? Первое, что я вижу, — то, что управляющая компания оградила всё ленточками, закрыла машину досочками и аккуратненько скидывает ледок с крыши», — посетовал читатель.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в управляющую компанию.

Замена только одного оригинального лобового стекла со всеми датчиками обойдется водителю в сумму около 50 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, петербуржец предполагает, что на ремонт всей машины уйдет примерно 150 тысяч рублей.