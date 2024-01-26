Глыба льда разбила машину во дворе на Васильевском острове. На месте иномарки могла быть женщина

На кадрах с видеорегистратора видно, что в момент, когда машина въезжала во двор, к арке подходила женщина. Но пока она пропускала транспортное средство, глыба упала прямо на стекло машины Виктора. «Если бы изначально принял решение притормозить, а не проехать, весь этот лёд мог упасть на женщину, которая шла в синей куртке нам навстречу. И тогда было бы не разбитое стекло, а мог бы быть труп», — уверен мужчина.