Глыба льда разбила машину во дворе на Васильевском острове. На месте иномарки могла быть женщина

Не первый день в Петербурге сохраняется плюсовая температура, что неизбежно привело к таянию снежных масс на крышах домов. Одна из таких сосулек едва не привела к трагедии — въезжающая во двор дома на Васильевском острове иномарка взяла удар на себя, однако под падающей наледью мог оказаться человек, о чем 26 января рассказал «Фонтанке» Виктор Старовойтов.
«25 января 2024 года в 13:02 произошло падение льда с крыши дома на автомобиль, когда заезжали во двор. Произошло все на 21-й линии Васильевского острова. С 13:09 ждали сотрудников полиции для фиксации случившегося факта. В 19:00 приехал сотрудник полиции. Зафиксировал повреждения», — рассказал читатель «Фонтанки».
По его словам, падений было два — первая глыба разбила лобовое стекло, вторая упала на крышу. «Спасибо багажнику на крыше. Спас нас от травм», — отметил Старовойтов.
На кадрах с видеорегистратора видно, что в момент, когда машина въезжала во двор, к арке подходила женщина. Но пока она пропускала транспортное средство, глыба упала прямо на стекло машины Виктора. «Если бы изначально принял решение притормозить, а не проехать, весь этот лёд мог упасть на женщину, которая шла в синей куртке нам навстречу. И тогда было бы не разбитое стекло, а мог бы быть труп», — уверен мужчина.
«Вчера было подано заявление в полицию. Дальше, соответственно, буду подавать исковое заявление к управляющей компании, но перед этим, конечно же, будет досудебная претензия. Если они не удовлетворят требования в добровольном порядке, то да, у нас будет судебный процесс», — рассказал Виктор Старовойтов.
В пятницу, 26 января, под лобовое стекло пострадавшей машины УК «Возрождение» положила лист с претензией, что машина препятствует расчистке кровли от наледи. «Вы заехали за оградительную ленту и проигнорировали объявление об опасности», — говорится на бумаге.
«Упали две глыбы льда. Часа два, наверное, прошло. Только сейчас я успокоилась. Это было неожиданно и страшно. А если бы она на голову упала? Это сразу был бы летальный исход», — рассказала Екатерина Смольникова, которая была на пассажирском сиденье в момент падения.
«Сегодня [26 января] подхожу к машине. Как вы думаете, что я вижу? Первое, что я вижу, — то, что управляющая компания оградила всё ленточками, закрыла машину досочками и аккуратненько скидывает ледок с крыши», — посетовал читатель.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в управляющую компанию.
Замена только одного оригинального лобового стекла со всеми датчиками обойдется водителю в сумму около 50 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, петербуржец предполагает, что на ремонт всей машины уйдет примерно 150 тысяч рублей.